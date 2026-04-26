Španski teniser Karlos Alkaraz povredio je ručni zglob na turniru u Barseloni zbog kog neće nastupiti u Rimu i na Rolan Garosu. Sada je glavno pitanje kada će se vratiti na teren?

Kako javljaju španski mediji, oporavak bi mogao da traje dva meseca, te bi Karlitos mogao na teren da se vrati kada počne deo sezone koji se igra na travi.

Alkaraz je odlučio da odustane od Garosa nakon dodatnih analiza koje su pokazale da njegov ručni zglob nije u dobrom stanju, te da se upala na desnoj ruci ne smiruje. Dodatni napori bi samo pogoršali stanje bolnog mesta, pa momak rođen u Mursiji nije želeo da rizikuje još dužu pauzu.

Španski novinari koji se detaljno bave povredom Alkaraza u svojim novinskim člancima su izvestili:

- To je samo upala. Nema pucanja. Bolno je, ali istina je da bi, da je igrao na Rolan Garosu, rizikovao da pokida tetivu i izazove mnogo ozbiljniji problem - prenosi ugledni Punto de break.

Na istom sajtu se navodi:

- Alkaraz je potpuno uveren da će se vratiti jači nego pre i da će naporno raditi na svim aspektima, osim na zglobu. Fizička priprema, mobilnost,... Radiće na svemu što može. Rafa Nadal, koji je imao sličnu povredu, bio je van terena tačno dva meseca. Ako se Karlitos vrati na Kvinsu, bio bi odsutan tačno 62 dana.



