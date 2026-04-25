Aleks Koreča je iznenađen odlukom Karlosa Alkaraza da propusti Rolan Garos.

Španski teniser je u petak objavio da zbog povrede neće igrati na drugom grend slemu sezone. Još uvek nije poznato koliko će pauzirati, a sve je ovo pomalo šokiralo Koreču.

- Zaista je bolelo, iako smo o tome pričali otkako se povukao iz Madrida pre nekoliko dana. Za Rim smo smatrali da je povlačenje neizbežno. Što se tiče Rolan Garosa, mislim da smo imali nadu, ali realno, ima smisla da se ne oseća sposobnim da igra u Parizu. Ovo pokazuje da moramo da čekamo i budemo veoma strpljivi da vidimo šta će se desiti. Ali moja prva reakcija je bila: Šalite se?' - rekao je Koreča, bivši španski teniser, a sada teniski analitičar.

Rolan Garos je na programu od 24. maja do 7. juna.