Monegašanski teniser Valentan Vašero neće igrati na travi ove sezone.

Vašero, 20. igrač sveta, povukao se još na Rolan Garosu zbog povrede stopala. On je na statrtu turnira savladao Tomasa Furela sa 3:1, da bi onda bez da je izašao na teren, predao meč Alehandru Tabilu.

Da je reč o težoj povredi potvrđuje činjenica da će propustiti Vimbldon.

- Trava je mrtva, Vimbldon je mrtav. Nadam se da ću se vratiti za mesec i po dana i biti svež za drugi deo sezone - saopštio je Vašero.

Vašero je najveći uspeh u karijeri ostvario prošle godine kada je osvojio masters u Šangaju.