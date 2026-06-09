Čam je potpisao ugovor na godinu dana, uz mogućnost otkupa, koja iznosi 3.000.000.

Protekle sezone igrao je na pozajmici u praškoj Slaviji za koju je na 26 utakmica zabeležio tri asistencije, bez golova.

Popularni Mo je rođen 29. septembra 2000. godine, visok je 180 santimetra, igra kao ofanzivni vezni.

Čam u Zvezdi

Vrednost 25-godišnjeg fudbalera na specijalizovanom portalu "Transfermarkt" se procenjuje na oko 3.500.000 evra.

Čam je "eksplodirao" u Ligi 1 igrajući za Klermon, postao je reprezentativac Austrije i onda ga je Trabzon doveo za 4.000.000 evra. 