Fudbalski klub Istra spremila je istorijski posao.

Kako prenosi hrvatski "tportal", pulski prvoligaš je veoma blizu dogovora oko dolaska Mariana Dijaza, nekadašnjeg napadača Real Madrida koji je trenutno član španskog Alavesa.

Budući da 32-godišnji reprezentativac Dominikanske Republike više nije u ozbiljnim planovima Alavesa, a dva kluba već duže vreme blisko sarađuju, najrealniji scenario je jednogodišnja pozajmica kroz koju bi Dijaz dobio prekopotrebnu minutažu i priliku da ponovo oživi karijeru.

Ovaj iskusni napadač iza sebe ima izuzetno zanimljivu fudbalsku putanju… Najveći trag ostavio je u Real Madridu, za koji je odigrao 84 utakmice i postigao 12 golova, ali je najefikasniji period karijere proveo u Lionu gde je na 48 mečeva dao 21 gol. Upravo te sjajne partije u Francuskoj ubedile su čelnike Real Madrida da ga 2018. godine vrate na Santijago Bernabeu za čak 21,5 miliona evra.