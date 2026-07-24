Američki košarkaš Džejms Naneli na meti je brojnih klubova. Posle odlične sezone u dresu AEK-a sa kojim je igrao finale FIBA Lige šampiona, bivši šuter Partizana bi mogao da se vrati u Evroligu.

Navodno je ponuđen crno-belima i izrazio je želju da se vrati u Beograd, ali sada se u trku za njegov potpis uključio i Hapoel Jerusalim.

Kako javlja "Izrael Hajom", Saša Obradović ozbiljno razmatra dovođenje Nanelija koji ima iskustvo igranja u Izraelu, gde je branio boje Makabija.

Naneli i Partizan imaju neraščišćene račune. Američki bek je proveo dve sezone u Partizanu, bio jedan od velikih aduta Željka Obradovića, ali je zbog incidenta i tuče sa Stefanom Lazarevićem otpisan.

