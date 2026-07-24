Srpski stručnjak Bogdan Karaičić novi je trener košarkaša Balkana, saopštio je danas klub iz Botevgrada.

Karaičić (41) je tokom prošle sezone vodio Aris, a prethodno je četiri sezone bio pomoćni trener Željku Obradoviću u Partizanu.

On je u sezoni 2024/25 vodio Partizan kao glavni trener do trofeja u Superligi Srbije nakon što je Obradović bio suspendovan.

Srpski trener je tokom karijere radio kao član štručnog štaba u nekoliko danskih klubova, Lokomotivi Kubanj, Crvenoj zvezdi i Megi.

Karaičić trenutno obavlja funkciju selektora košarkaške reprezentacije Jermenije.

Balkan će u sezoni 2026/27 debitovati u Evrokupu, a u prvom kolu 29. septembra gostovaće Ulmu.