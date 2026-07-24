Reprezentativac Španije Mark Kukurelja, po prvi put je progovorio o životu sa četvorogodišnjim sinom Mateom, kojem je dijagnostikovan autizam.

Novi levi bek Real Madrida je priznao da mu je veoma teško da govori o toj temi i da se često oseća nemoćno kada vidi kroz šta njegov sin prolazi.

- Ovo je prvi put da pričam o tome i veoma mi je teško. Mnogo patim, ne znam kako da mu pomognem, posebno kada ga vidim da mu nije dobro. Veoma sam emotivan, ali osećam da moram da podelim svoje iskustvo - rekao je Kukurelja, nakon čega nije mogao da zadrži suze.

Dodao je da ga tema autizma posebno pogađa.