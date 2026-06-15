Španski fudbaler Mark Kukurelja prešao je iz Čelsija u Real, saopštio je danas klub iz Madrida.

Kukurelja (27) je sa Realom potpisao ugovor do 30. juna 2032. godine. Skaj sport navodi da je Real za transfer Kukurelje izdvojio 55 miliona evra, uz pet miliona potencijalnih bonusa.

Španski fudbaler je igrao za Čelsi od 2022. godine, a na 163 utakmice zabeležio je devet golova i 13 asistencija.

On je karijeru počeo u Barseloni, a zatim je igrao još i za Eibar, Hetafe i Brajton.

Kukurelja je upisao 24 meča u dresu selekcije Španije, sa kojom je 2024. godine bio šampion Evrope.

Novi fudbaler Reala je trenutno sa reprezentacijom na Svetskom prvenstvu.