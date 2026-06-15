-Čeka nas teška sezona, moraćemo od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ne našom krivicom, nego zbog loših rezultata drugih klubova koji su "prosuli" dosta bodova. Nažalost, pre tri godine smo imali direktan plasman, a sada druga runda - istakao je Terzić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Svaki protivnik je ozbiljan, ali kad smo mi na pravom nivou možemo da pobedimo svakog. Povlašćeni smo na žrebu, iskustvo nas uči da nema potcenjivanja nijednog protivnika. Ako nismo u stanju da pobedimo klubove kao što su Pafos ili Makabi Haifa, onda nam nije ni mesto u Ligi šampiona. Ne želim da razmišljam o protivnicima, realno imamo bolji tom od svakoga i želimo u Ligu šampiona.

Prelazni rok je završen je ranije, ne verujem da će biti još mnogo dolazaka, odlazaka sigurno neće biti, naglasio je Terzić.

-Sačuvali smo tim, niko ne može da ide do kraja kvalifikacija, a verujem da su rivali na putu do LŠ su slabiji od timova koje smo pobeđivali u Ligi Evrope - poručio je Terzić.