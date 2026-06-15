Mladi napadač Milana – Čaka Traore (21), biće, uz Erika Kojzeka, još jedan fudbaler koji će pojačati crno-bele u letnjem prelaznom roku.

Velikan sa severa Italije i klub iz Humske su praktično dogovorili uslove saradnje po kojima će Traore u Beograd stići kao slobodan igrač, ali će dva kluba deliti procente od dalje prodaje na ravne časti – 50:50 prenosi "Telegraf".

Traore je još prošle jeseni bio jedna od ideja Partizana u prelaznom roku, kao igrač koga bi trebalo angažovati i ulagati u budućnost, no, kako su tenzije među čelnicima u Humskoj krajem 2025. godine donele potrese, klub je iznenada napravio zaokret i počeo da dovodi fudbalere pred penzijom.