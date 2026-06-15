Nedavno je ušao u klub 100 Crvene zvezde, a sada je blizu odlaska. Bruno Duarte vrlo verovatno broji poslednje dane na "Marakani".

Činilo se da će Brazilac mnogo ranije napustiti crveno-bele, ali je ostao i bio prava konstanta i jedan od najboljih igrača u obe sezone.

Kako piše "Sportdog" pored Panatinaikosa za Duartea se interesuje i Olimpijakos.

Zvezda traži 4.000.000 evra za Brazilca i čini se da nije daleko od transfera.

Duarte je za Zvezdu odigrao ravno 100 utakmica, postigao 39 i namestio 11 golova.