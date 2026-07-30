Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5:0.

Utakmicu je na stadionu "Rajko Mitić" pratilo 26.144 navijača što je na trećem mestu po poseti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, kada se gleda šampionska staza.

Ispred Zvezdine posete su duel Univerzitatee i Levskog u Krajovi koju je pratilo 27.037 navijača, a Leh je na prvom mestu uprkos debaklu. U Poznanju se na tribinama našlo 36.215 navijača.