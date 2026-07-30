Poznati slovenački MMA borac Miran Fabjan pohvalio se na društvenim mrežama da je pratio utakmicu između Crvene zvezde i Larna.

Popularni "Slo Rocky" bio je gost Timija Maksa Elšnika s kojim je jako dobar prijatelj, pa je tako i postao fan crveno-belih.

Fabjan je deo organizacije FNC, a boriće se 12. septembra u Zagrebu protiv Ivana Erslana.

Pre dve godine borio se protiv dva srpska borca, izgubio je borbu protiv Darka Stošića, a onda pobedio u dvoboju sa Aleksandrom Džokerom Ilićem.