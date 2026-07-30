Fudbaler Crvene zvezde Matej Strika ušao je u istoriju crveno-belih na meču protv Larna i postao četvrti najmlađi debitant kluba u evropskim utakmicama.

Prestigao je mladi bek Luku Zarića i sa 16 godina, 11 meseci i devet dana izbio na četvrtu poziciju. Ispred su samo Dejan Stanković, Filip Janković i Milko Đurovski.

- Osećaj je neverovatan, zahvalan sam na prilici i nadam se da sam opravdao očekivanja. Šef Stanković mi je čestitao na partiji i rekao da nastavim tako, a saigrači su mi govorili da se opustim, budem svoj i igram kako znam - rekao je Strika i nadovezao se:

- Bilo je pozitivne treme – priznajem, ali kada je krenula utakmica, ništa nije bio problem - istakao je momak rođen 2009. godine.

Zvezdini najmlađi debitanti u Evropi:

1. Milko Đurovski (protiv Herte) – 16 godina i 43 dana

2. Filip Janković (protiv Ventspilsa) – 16 godina, šest meseci i 18 dana

3. Dejan Stanković (protiv Ksamaksa) – 16 godina, 10 meseci i 28 dana

4. Matej Strika (protiv Larna) – 16 godina, 11 meseci i devet dana

5. Luka Zarić (protiv Brage) – 16 godina, 11 meseci i 23 dana