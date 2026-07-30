Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv Hapoel Ber Ševe.

Dvomeč sa izraelskim šampionom garantuje plasman u plej-of i osiguranu ligašku fazu Lige Evrope, odnosno prošlogodišnji scenario.

Nije samo to na talonu već i ozbiljne svote novca. U prevodu, Zvezda bi eliminacijom Hapoela zaradila 15.000.000 evra.

U taj iznos računa se plasman u plej-of koji donosi 4.290.000 evra, plus skoro identična suma za plasman u ligašku fazu, plus dodatni novac na osnovu plasmana, odnosno koeficijenta.

Naravno, ne može se to meriti sa Ligom šampiona gde samo plasman u ligašku fazu nosi preko 25.000.000 evra, plus se svaki bod mnogo više nagrađuje u odnosnu na Ligu Evrope i Ligu konferencije. Ali, otom potom, prvo su na redu Izraelci.