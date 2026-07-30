Hapoel iz Jerusalima će predstojeću sezonu u Evrokupu provesti van svoje zemlje, što je poslednjih godina čest slučaj sa klubovima iz Izraela.

Klub koji sa klupe predvodi trener Saša Obradović takmičiće se u grupi A, a za domaćina u međunarodnim mečevima izabrana je novobeogradska Hala sportova Ranko Žeravica.

Iz tabora kluba su tim povodom izdali zvanično saopštenje:

- Dragi navijači, naše domaće utakmice Evrokupa igraće se u dvorani Ranko Žeravica u Beogradu do daljnjeg obaveštenja od uprave takmičenja. Klub nastavlja da čini sve što je u njegovoj moći da vrati naše domaće utakmice u Izrael, jer ništa se ne može porediti sa tim da vidimo našu arenu u crveno, Idemo Hapoel.