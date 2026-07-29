Sada je definitivno poznato pet potencijalnih protivnika Crvene zvezde u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona.

Ono što treba da raduje prvaka Srbije jeste da ne može da ide na AEK.

Naime, danski Orhus je priredio ogromno iznenađenje i izbacio Leh. Poljski klub je slavio u prvoj utakmici kao gost rezultatom 4:1. Očekivalo se da na svom terenu rutinski obezbedi plasman u treće kolo, ali je usledio čudesan preokret i prolaz Danaca na penale.

Orhus ili Sabah su došli na listu potencijalnih rivala umesto ekipe Marka Nikolića.

Žreb za plej-of je 3. avgusta, a utakmice 18/19. i 25/26. avgusta.

Zvezda je u drugom kolu eliminisala Larn ukupnim rezultatom 9:0, pa će u trećem kolu igrati protiv Hapoel Ber Ševe.