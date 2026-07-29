Revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona večeras donosi evropski fudbal na stadion Rajko Mitić, gde će Crvena zvezda od 20 časova ugostiti Larne. Šampion Srbije u odlučujući duel ulazi sa velikih 4:0 iz prvog susreta u Severnoj Irskoj, pa se nalazi na korak od plasmana u narednu rundu.

Crveno-beli su prvi meč odigrali strpljivo i veoma zrelo. Posle prvog poluvremena u kojem su imali minimalnu prednost, u nastavku su potpuno preuzeli kontrolu i sa još tri pogotka praktično rešili pitanje pobednika dvomeča.

Takav rezultat omogućava ekipi Dejana Stankovića da revanšu pristupi bez velikog rezultatskog pritiska. Zvezda ne mora da juri golove, ali će pred svojim navijačima želeti još jednu ozbiljnu partiju, novu pobedu i potvrdu razlike u kvalitetu koja je bila očigledna u prvom susretu.

Početak sezone pokazuje da su crveno-beli u veoma dobrom ritmu. Zvezda je slavila na sva tri takmičarska meča, postigla 12 golova i samo jednom vadila loptu iz svoje mreže, čime je najavila da i ove godine ima visoke ambicije na domaćoj i evropskoj sceni.

Velika prednost iz prvog duela mogla bi da donese i određene promene u sastavu. Stručni štab ima dovoljno prostora da rasporedi minutažu, odmori pojedine prvotimce i pruži priliku fudbalerima koji čekaju veću ulogu, a da pritom zadrži kontrolu utakmice.

Bruno Duarte bi mogao da predvodi napad, uz podršku Vasilija Kostova i Mirka Ivanića, dok bi Timi Maks Elšnik trebalo da ima važnu ulogu u organizaciji igre. Širina kadra omogućava Zvezdi da i sa rotacijama zadrži visok intenzitet i kvalitet na svim delovima terena.

Sa druge strane, Larne u Beograd dolazi sa gotovo nemogućim zadatkom. Predstavniku Severne Irske potrebna su najmanje četiri pogotka samo da bi izborio produžetke, i to protiv rivala koji je u dosadašnjem delu sezone pokazao veliku sigurnost u poslednjoj liniji.

Istorija evropskih nastupa gostiju dodatno govori koliko je takav preokret malo verovatan. Larne nikada nije postigao četiri gola na jednoj utakmici u UEFA takmičenjima, dok na evropskim gostovanjima nije uspevao da stigne ni do tri pogotka.

Ipak, ekipa Garija Haverona neće doći samo da odradi revanš. Gosti će pokušati da poprave utisak iz prvog susreta, odigraju disciplinovanije i pokažu da mogu da pruže ozbiljniji otpor favorizovanom protivniku. Njihov cilj biće da što duže sačuvaju svoju mrežu i pokušaju da iskoriste svaku priliku iz tranzicije ili prekida.

Očekuje se utakmica u kojoj će Zvezda imati posed, kontrolisati tempo i strpljivo tražiti prostor u odbrani rivala. Larne će verovatno biti znatno oprezniji nego u prvom meču, ali bi kvalitet i širina domaćeg sastava ponovo mogli da naprave ključnu razliku.

Crveno-beli večeras ne brane samo veliku prednost, već žele da pred punim tribinama potvrde plasman u treće kolo kvalifikacija i nastave savršen početak sezone. Sve osim rutinskog prolaza predstavljalo bi jednu od najvećih senzacija u istoriji evropskih kvalifikacija.

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