Partizan još uvek radi na sklapanju tima za novu sezonu. Crno-beli su do sada doveli šest novih igrača, ali posao nije završen, pošto je srpski klub naciljao pojačanje iz NBA lige.

Kako je objavio jedan od najpouzdanijih evropskih košarkaških novinara Emilijano Karšija, crno-beli su pokazali ozbiljno interesovanje za Lestera Kinjonesa. Reč je o 25-godišnjem košarkašu koji igra na poziciji beka. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Mozzart Sport", kontakti između dve strane već su uspostavljeni i pregovori su u toku.

Ipak, crno-beli će imati paklenu konkurenciju. Poznati španski insajder Čema de Lukas preneo je da je i Real Madrid zainteresovan za Konjonesa, pošto su se zakomplikovali pregovori sa Lonijem Vokerom.

Kinjones, rođen u Njujorku, a poreklom iz El Salvadora, igra na poziciji beka šutera i važi za izrazitog poentera. Njegov najveći kvalitet je sposobnost da sam kreira i realizuje napade, zbog čega bi se odlično uklopio u profil igrača kakvog Partizan traži.

Odlaskom Sterlinga Brauna i Dvejna Vašingtona je nastala praznina u napadu Partizana, pa bi Kinjones mogao da je popuni. Reč je o košarkašu koji može da donese poene i kao starter i kao adut sa klupe, što ga čini veoma zanimljivom opcijom za tim Đoana Penjaroje.

Imao je fantastičnu sezonu u razvojnoj ligi NBA, beležio je preko 21 poen u proseku, imao vrlo dobar šut za tri poena (preko 37%) i uvršten je u najbolju petorku lige.

Kinonjes je imao i angažmane u NBA ligi, ali nije ostavio značajniji trag. Nastupao je za Golden Stejt, Nju Orleans i Filadelfiju i bio je uglvnom igrač koji je imao malu minutažu.