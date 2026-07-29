Hrvatski reprezentativac navodno je dogovorio jednogodišnji ugovor vredan 2,8 miliona dolara, ali Klivlend još nije zvanično potvrdio njegov dolazak.

Problem predstavlja ugovor koji Hezonja ima sa Realom, odnosno tumačenje NBA izlazne klauzule.

Madriđani tvrde da je Hezonja 20. jula, poslednjeg dana roka, samo obavestio klub da želi da ode, ali da nije dostavio dokaz o NBA angažmanu niti uplatio otkupnu klauzulu od oko milion dolara.

Prema informacijama Marka Stajna i grčkog "Sport 24", taj iznos nije uplaćen ni više od sedam dana kasnije, zbog čega Real odbija da odobri njegov odlazak.

Klivlend navodno pokušava da pronađe rešenje, dok se kao jedna od mogućnosti pominje scenario po kojem bi Kavalirsi potpisali Hezonju, a zatim ga odmah otpustili. On bi tako postao slobodan igrač, ali iz NBA stižu poruke da će se čitav slučaj pažljivo pratiti i da Real neće moći da bude zaobiđen.

Španski mediji navode da Hezonja ne želi da ostane u Madridu, a posle ovakve transfer sage sve je manje verovatno da će ponovo zaigrati za Real.

Njegov menadžer navodno je ponudio i veći iznos od ugovorene otkupne klauzule, ali je Real zauzvrat tražio da zadrži evropska prava na hrvatskog košarkaša. To bi značilo da Hezonja bez saglasnosti Madriđana ne bi mogao da potpiše za drugi evroligaški klub.