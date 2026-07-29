Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Omri Glazer doživeo je ozbiljnu povredu na svom debiju za Makabi Haifu u Toto kupu gde je njegov tim poražen sa 0:03 od Kirjat Šmone.

Glazer je nekoliko minuta proveo na travi u bolovima, a potom je šepajući otišao u svlačionicu. Prvi pregled ipak nije ukazao na ozbiljniju povredu, dok će više informacija biti poznato nakon magnetne rezonance.

- U tom trenutku sam pomislio na najgore. Udario me je direktno u koleno, ali prvi nalazi su dobri. Uradićemo magnetnu rezonancu i nadamo se da će sve biti u redu - rekao je Glazer.