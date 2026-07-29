Kako sada stvari stoje, Nair Tiknizjan će ostati u Crvenoj zvezdi, makar do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tako barem tvrdi Aleksandar Kljuev, agent fudbalera iz Jermenije.

-Za Naira je trenutno najvažnije da se Zvezda plasira u Ligu šampiona. Naravno, ponuda ima, kako iz Rusije, tako i iz Evrope - rekao je Kljuev za rusku "Gazetu" i nagovestio takođe, da bi Tiknizjan mogao krajem avgusta da napusti crveno-bele.

Tiknizjan je odigrao 50 utakmica za Zvezdu, postigao gol i upisao sedam asitencija.

Činjenica je da je po polasku Dejana Stankovića proigrao, ali, ukoliko ga Zvezda proda, svakako će dosta i zaraditi.

Doveden je iz Lokomotive za 1.700.000.