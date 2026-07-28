Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da su Sergej Mladenović i Stefan Đurović potpisali su profesionalne ugovore.



Kako se navodi, Mladenović i Đurović su potpisali ugovore na tri godine i od njih se u narednom periodu očekuje da se izbore za minutažu u ekipi trenera Saše Ilića.

- Dvojica talentovanih fudbalera Teleoptika, Sergej Mladenović i Stefan Đurović potpisali su profesionalne ugovore sa Partizanom. Sergej je u martu ove godine napunio 19 godina i pokriva poziciju u veznom redu, dok je godinu dana mlađi Stefan narednog meseca postati punoletan, a pored igre u sredini terena vrlo je opasan i na poziciji desnog krila - poručili su crno-beli.



Partizan će u četvrtak u Luksemburgu gostovati Uni Štrasen u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli su pobedili u prvom meču rezultatom 4:0.