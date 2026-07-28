Kako navodi ESPN, Grin je pre mesec dana odbio mogućnost da potpiše ugovor pod istim finansijskim uslovima i postao je slobodan agent, kako bi Golden Stejt imao mogućnost da dovede Lebrona Džejmsa koji je na kraju prešao u Filadelfiju.



Grin je celu NBA karijeru od 2012. godine proveo u Golden Stejtu, u koji je došao kao 35. pik na draftu.

Američki košarkaš je sa Golden Stejtom četiri puta osvoji titulu šampiona NBA lige.

On je 2017. godine proglašen za najboljeg defanzivnog igrača sezone u NBA, a četiri puta je bio deo Ol-star utakmice.

Grin je prošle sezone prosečno beležio 8,4 poena, 5,5 skokova i 5,5 asistencija po utakmici.

Američki košarkaš ima dve zlatne medalje sa Olimpijskih igara.