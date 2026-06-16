Drejmond Grin, košarkaš Golden Stejt Voriorsa i zvezda NBA lige, žestoko je isprozivao evropske košarkaše.

Četvorostruki prvak sa franšizom iz Ouklenda u jednom podkastu se osvrnuo na nedavno finale najjače lige sveta, u kom je zapaženju rolu u poraženom sastavu imao francuski centar iz San Antonija Viktor Vembanjama, a titulu osvojio Njujork (4:1 u seriji).

- On je sjajan igrač, ali dolazi iz Evrope. Poznato je da već neko vreme propagiram da su Evropljani prljavi igrači. Svi su u fazonu „Drejmonde, ne bi trebalo to da govoriš“ Ja sam rekao „ne, Drejmond će vas sje*ati“. Ja nisam prljav, to je potpuno druga stvar - rekao je 36-godišnji Grin.

Upravo Drejmond slovi za jednog od najpodmuklijih igrača u NBA ligi, a protekle sezone beležio je 8,4 poena, 5,5 skokova i 5,5 asistencija po meču.