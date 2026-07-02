NBA liga je odlučila da tokom Letnje lige u Las Vegasu testira i novo pravilo, a ono se tiče slobodnih bacanja.

Naime, plan organizacije je da u poslednja dva minuta četvrte deonice važe drugačija pravila. O čemu je reč? Ono što žele jeste da smanje broj slobodnih bacanja, kako bi doprineli dinamici same utakmice.

Ukoliko je igrač u poslednja dva minuta fauliran pri šutu za dva poena ili tri poena, on će svakako izvesti samo jedno slobodno bacanje. Samo, to slobodno bacanje će onda imati vrednost šuta tokom kojeg je fauliran.

Dakle, ukoliko je fauliran pri šutu za tri poena, izvešće jedno bacanje koje potencijalno vredi tri poena.

Kad je reč o regularnim faulovima, oni će ostati - jedno bacanje, jedan poen.

Ovo bi trebalo da se primenjuje tokom poslednja dva minuta i tokom produžetka.