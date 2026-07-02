Kako je saopšteno, Ovečkin (40) je prihvatio fiksnu ponudu od 4,25 miliona dolara uz realnu mogućnost zarade još 4,75 miliona kroz bonuse i nastaviće da igra u klubu u koji je stigao davne 2005. godine. Rus je 2018. godine sa kepitalsima osvojio Stenli kup, titulu prvaka NHL lige.



Ovečkin je najbolji strelac NHL lige svih vremena sa 929 golova u regularnom toku sezone, a dao ih je još 77 u plej-ofu, pa je postao prvi hokejaš u istoriji sa više od 1000 golova. Prethodni rekord držao je legendarni kanadski hokejaš Vejn Grecki.