Ogroman skandal pogodio je evropski fudbal. Fudbalski klub Karvina, koji je trebalo da bude protivnik Varaždina u kvalifikacijama za Ligu Konferencija izbačen je u drugu ligu.

Osvajač Kupa Češke već je kažnjen jednom zbog neregularnosti 2024- godine, a sada je izbačen rang niže. Uz kaznu od 480.000 evra.

Takođe, suspendovano je i pet igrača, dok je prvom čoveku Karvine Janu Volfu izrečena kazna obavljanja svih fudbalskih funkcija do 2038. godine.

Kako je Karvina izbačena, tako je Viktorija Plzen kao trećeplasirana otišla u plejof za Ligu Evrope, umesto drugog kola. Umesto Viktorije će u drugo kolo ekipa Hradec Kralove, koja je trebalo da igra protiv Varaždina.

Samim tim, lančana reakcija je promenila i rivala Varaždinu, koji će sada igrati protiv Jabloneca.