

Fudbaleri Partizana pobedili su danas Aluminij rezultatom 2:1 u prijateljskom meču igranom u Sloveniji.

Partizan je poveo već u 5. minutu golom Erika Kojzeka iz penala. Aluminij je izjednačio u 78. minutu, strelac je bio Adriano Bloudek. Pobedu "crno-belima" donosi Marko Lekić golom posle soloprodora u 81. minutu.

Partizanu je ovo bila druga pripremna utakmica u Sloveniji i prva pobeda, prethodno je poražen od bugarskog CSKA 1948 rezultatom 3:0. U narednom prijateljskom meču, 6. jula, Partizan će igrati protiv azerbejdžanskog Nefčija.