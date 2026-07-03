Bomba iz Filadelfije, istovremeno i iz Bostona, odjeknula je do zapadne obale Severne Amerike. Čuo je i Pol Džordž, akter zvučnog trejda.

Srpski zet, suprug Danijele Rajić, Amerikanke poreklom iz Banata, napušta Filadelfiju koja će za njega i još četvoricu novajlija u najjačoj ligi dobiti superstara Džejlena Brauna. Baš onog koji je trebalo da završi kod Nikole Jokića u Denveru (zamena za Džamala Marija), ali, eto, nije... I sam se, kažu, čudi što je tako ispalo.

„Seltiksi su pristali da trejduju Brauna s Filadelfijom za Džordža, plus dva pika prve i dva pika druge runde“, napisao je Šams Čaranija s ESPN, a kad to napiše najobavešteniji insajder u NBA...

Klub čiji grb krasi leprikon, irsko mitološko biće, doduše prikazano kao čikica sa štapom i basketarom koju vrti na kažiprstu, biće peti u karijeri 36-godišnjaka iz Kalifornije. Džordž je u NBA zakoračio u dresu Indijane (2010-2017), koja ga je draftovala kao 10. pika. Potom je igrao za Oklahomu (2017-2019), Los Anđeles Kliperse (2019-2024) i Filu (2024-2026).

Seventisiksersi su ovim potezom najavili juriš na titulu, bar na Istoku, odakle stiže vest o srpskom treneru. S Braunom stvaraju ubitačan triling koji će činiti i Žoel Embid i Tajris Maksi, a Pol, Danijela i njihova deca mogu da nastave odmor u meksičkom Kabo San Lukasu na južnom rogu Donje Kalifornije. Do selidbe u Boston...

Pol i godinu mlađa Danijela, rođena u Kvinsu, upoznali su se 2013. u striptiz-klubu u Majamiju, gde je ona radila kao plesačica kako bi platila sebi studije. Posle mnogih bura, nuđenja para da abortira, DNK testa, suđenja za starateljstvo, ponovo su zajedno od 2017. Pre četiri godine su se venčali, kruna ljubavi su im deca: Olivija (12), Nataša (8) i Pol Vuk (4).

- Volim Srbiju, moja deca su delom srpske nacionalnosti, tako da je ta zemlja deo moje kulture - rekao je svojevremeno Džorž.