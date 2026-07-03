- Prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvreme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebao stajati toliko nisko. Uspeli smo se obraniti i nismo primili pogodak. U drugom delu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Mogu samo čestitati momcima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima sreće.

Upitan je i za suđenje, odluke VAR-a, a tu se mislilo i na presudnu u 103. minutu.

- Suđenje je bilo jako loše. Niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentarisati. Žao mi je.

Upitan je i o svom ostanku na klupi "vatrenih" i deluje da je najavio odlazak.

- Nestvarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspehe za pamćenje. Bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vreme je za nove početke. Mali su dva puta napravili čudo, sada nisu smeli - rekao je Zlatko Dalić.