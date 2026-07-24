Alehandro, Alehandro, Alehandrooo... peva Lejdi Gaga, a argentisnki reprezentativac Leandro Paredes menja poslednje slovo i urliče Alehandraaa... Argentinka Alehandra Laj, rođena u Rosariju, potpuno je razoružala defanzivnog veznog koji je dobio milion fudbalskih bitaka, ali je izgubio emotivni rat.

Alehandra ima smeđu kosu, mišićava je, s veštačkim uvećanim grudima, zvezda je Instagrama, ali najveću pažnju (i zaradu) privlači njen zvanični Onlifans profil.

Paredesu, koji je počeo u Boki, a onda igrao za Kjevo, Romu, Empoli, Zenit, PSŽ i Juventus, definitivno ne smeta Alehandrina kreativnost.

Međutim, njegovo divljačko ponašanje u finalu Mundijala, a posebno nakon poslednjeg Vinčićevog zvižduka, zgrozilo je javnost na svim meridijanima. Očekuje se reakcija FIFA i drakonska kazna.

Pošto se 2025. vratio na Bombonjeru, to je pokrenulo lavinu pitanja o njegovom privatnom životu. Prisetio se i prvih emocija.

- Zaljubio sam se onog trenutka kada sam je ugledao. Bio sam veoma mlad i govorio sam mami da mi je ona devojka, iako to tada još nije bila. Govorio sam da ću se njime oženiti.

Leandro je upoznao Kamilu Galante pre 16 godina. Imaju troje dece, zajedno su prošli kroz lepe i teške trenutke, a živeli su u Argentini, Rusiji, Italiji i Francuskoj.

Kada se vratio u Boku, porodica je bila na terenu i svi su zajedno plakali nasred Bombonjere dok je 50.000 navijača skandiralo Leovo ime. Do prve prevare je došlo samo nekoliko meseci pošto je

Kamila rodila treće dete.

Onda su počele da se šire glasine o neverstvu s Evanđelinom Anderson, bivšom suprugom Martina Demikelisa, aktuelnog trenera Lajpciga. Čak su neki skloni tvrdnji da su bili u šemi i pre njenog razvoda, što je izazvalo dodatnu buru u svetu zabave i u fudbalskim krugovima.

Dim se još nije razišao, a pojavila se nova žena! Izronila je informacija da Paredes održava paralelnu vezu s poznatom argentinskom novinarkom, čiji je identitet delimično otkriven.

Prema navodima iz emisije „El Ejército de la Mañana“ sve polako izlazi na videlo i Paredes prolazi kroz napet period.

- Neveran je i veoma blizak novinarki koja uspešno vodi emisiju o poznatim ličnostima, veoma prisutna na televiziji i društvenim mrežama - otkriveno je u emisiji koju vodi Anhel de Brito, pri čemu je identitet te žene ostao nepoznat, bar po imenu i prezimenu.

Izvori bliski produkciji emisije nezvanično su otkrili da je reč o plavokosoj dami koja ima i bliske veze sa svetom fudbala.

Nove informacije dodatno su uzdrmale porodične odnose, a supruga Kamila nije se javno oglašavala. Ali, njeno ćutanje se sve više tumači kao znak napetosti u privatnom životu. Umesto da odbaci glasine, deluje distancirano, a na društvenim mrežama ne objavljuje novije fotografije sa suprugom.

S novom ženskom figurom romantični pejzaž razuzdanog argentinskog reprezentativca postaje još složeniji.

Trač ili istina



Nova sapunica je isplivala na površinu pošto je Tini Stosel objavila najavu za spot singla „Dos amores”, u kojem se pojavljuju Mesi i Rodrigo de Pol. Između redova spomenut je i Paredes, odnosno njegova veza sa Emilijom Mernes, pevačicom i devojkom repera Dukija, koju Tini ne podnosi iz konkurentskih razloga.

Inače, Tini je bila u ljubavi sa Rodrigom de Polom od 2021. do 2023, a vezu su nastavili 2025. Emiliju je odmah „odjavila“ s društvenih mreža Mesijeva supruga Antonela Rokuco. Razlog je bila želja da se pokaže solidarnost sa Martinom Tini Stosel i Emilijinom „pribegavanju nepoštenim metodama kako bi naudila drugim umetnicima“.

A sve je počelo na zabavi u Kataru 2022. kada su Argentinci proslavljali titulu šampiona sveta, a tu se zatekla i Emilija. Razmenila je brojeve telefona s pojedinim reprezentativcima, a ime Leandra Paredesa počelo je da se pojavljuje u javnosti jer su, navodno, vodili pikantne razgovore. Neki su tvrdili da je Paredes bio i neveran.

Tada se oglasila Kamila, koja to retko čini u poslednje vreme:

- To nije istina jer ništa nisam ni imala da oprostim. Nije Leandro taj koji joj je pisao. Nemam pojma zašto ga uvek uvlače u tu priču.