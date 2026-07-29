FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv dvojice argentinskih reprezentativaca zbog incidenata koji su se dogodili neposredno nakon finala Svetskog prvenstva protiv Španije.
Na udaru su se našli vezista Leandro Paredes i defanzivac Nahuel Molina, dok je postupak pokrenut i protiv pomoćnog trenera Argentine Roberta Ajale. IFA je navela da se Paredes suočava sa čak tri optužbe za napad nakon završetka finala koje je Argentina izgubila sa 1:0.
Pored toga, Molina i napadač Tijago Almada terete se za nesportsko ponašanje, dok je isti postupak pokrenut i protiv španskog reprezentativca Gavija.
IFA je otvorila istragu i protiv Fudbalskog saveza Argentine zbog više incidenata tokom turnira. Među njima su optužbe za "diskriminatorne povike i gestove" navijača, navodni napad pomoćnog člana stručnog štaba nakon finala, kao i bacanje predmeta sa tribina tokom više utakmica Svetskog prvenstva.
Posebnu pažnju izazvao je i politički transparent koji su argentinski fudbaleri istakli posle pobede nad Engleskom u polufinalu rezultatom 2:1. Na njemu je pisalo:
- Malvinska ostrva su argentinska - što je izazvalo reakciju britanske vlade.
FIFA je saopštila da je disciplinski postupak zbog tog slučaja pokrenut jer je „sportski događaj iskorišćen za protest nesportske prirode“.
Svetska kuća fudbala naglasila je da će svim optuženima biti omogućeno da iznesu svoju odbranu, nakon čega će Disciplinska komisija doneti konačne odluke.
Komentari (0)