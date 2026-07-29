IFA je otvorila istragu i protiv Fudbalskog saveza Argentine zbog više incidenata tokom turnira. Među njima su optužbe za "diskriminatorne povike i gestove" navijača, navodni napad pomoćnog člana stručnog štaba nakon finala, kao i bacanje predmeta sa tribina tokom više utakmica Svetskog prvenstva.

Posebnu pažnju izazvao je i politički transparent koji su argentinski fudbaleri istakli posle pobede nad Engleskom u polufinalu rezultatom 2:1. Na njemu je pisalo:

- Malvinska ostrva su argentinska - što je izazvalo reakciju britanske vlade.

FIFA je saopštila da je disciplinski postupak zbog tog slučaja pokrenut jer je „sportski događaj iskorišćen za protest nesportske prirode“.

Svetska kuća fudbala naglasila je da će svim optuženima biti omogućeno da iznesu svoju odbranu, nakon čega će Disciplinska komisija doneti konačne odluke.