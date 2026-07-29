Stevan Jovetić je viđen u Tivtu u dresu tamošnjeg Arsenala, prenose crnogorski mediji.

Nekadašnji kapiten Partizana je trenutno bez angažmana i trenira sa ovim klubom gde održava formu dok čeka konačan rasplet oko toga gde će nastaviti karijeru.

Crnogorski reprezentativac je poslednji angažman imao u kiparskoj Omoniji za koju je nastupao od 2024. godine.

Pored Partizana, Jovetić je nastupao za Fjorentinu, Manćester siti, Inter, Sevilju, Monako, Hertu i Olimpijakos.

Ostaje da se vidi hoće li Arsneal iz Tivta možda pokušati da dovede slavnog fudbalera u svoje redove.