Stevan Jovetić je bio već viđen u Humskoj... U Partizanu su bivšeg kapitena videli kao napadača, ali i kao sportskog direktora, ali...

Navodno, crnogorski ofanzivac navodno razmišlja da ostane na Kipru još godinu dana, pa da onda razmisli šta i kako dalje.

Sezona u Omoniji mu je bila vrlo dobra. Uprkos činjenici da ima ozbiljne godine (37) i da je imao ograničenu minutažu zbog problema sa povredama uspeo je da odigra 34 meča u domaćem šampionatu i postigne šest golova uz isto toliko asistencija.

U ovoj situaciji, Partizan nije ni na nebu ni na zemlji. Parni valjak svakako očekuje sudbonosna Skupština kluba zakazana za prvi jun. Možda će od ishoda iste zavisiti da li će popularni Pujo posle 18 godina možda ponovo put Humske, ali sad imaju konkurenta u Apolonu koji bi Jovetiću mogao, ako ništa drugo, da ponudi normalnije okruženje.

Nije tajna da je Partizan u velikim problemima, a svi čekaju rasplet kao i da li će doći do krupnih promena u Humskoj.