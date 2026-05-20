Kolo pre kraja, sve je jasno u Superligi Srbije, makar što se tiče pozicija koje vode u Evropu.

Crvena zvezda će kao šampion države u kvalifikacije za Ligu šampiona, Vojvodina će kao vicešampion u kvalifikacije za Ligu Evrope, dok će Partizan i Železničar u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Zvezda će startovati iz drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i moraće da preskoči tri prepreke do glavnog žreba (sve vreme povlašćena). Prolaz prve runde joj garantuje bar učešće u Ligi konferencije, dok prolazak druge runde obezbeđuje učešće u Ligi Evrope. Pobede u sve tri runde znače Ligu šampiona.

Vojvodina kreće od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i na teren će već početkom jula (sve vreme u žrebu nepovlašćena). Ako prođe prvu rundu, a ispadne u drugoj uključuje se u treću rundu Lige konferencije. Najbolje bi bilo da „stara dama“ dogura bar do plej-ofa za Ligu Evrope, a to su tri preskočene runde, onda bi imala siguran plasman u glavni žreb Lige konferencije. Ako stane na prvom koraku, onda se seli u drugu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Partizan i Železničar igraju od drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. S tim da će Partizan zbog i dalje dobrog UEFA koeficijenta biti povlašćen, a "dizelka“ neće. Za ova dva srpska kluba „stepenica“ nema, da bi igrali glavni žreb Lige konferencija moraju da preskoče tri prepreke. Ako na jednoj budu eliminisani, tu je kraj evropskog sna. 

Zvezda u Ligi šampiona

"Football Meets Data“, jedan od najpouzdanijih fudbalskih statističkih sajtova, prognozirao je ko bi mogao da se nađe u glavnom žrebu tri evropska takmičenja. Od srpskih klubova vide samo Crvenu zvezdu i to u četvrtom šeširu Lige šampiona. 

Kada je reč o Vojvodini, Novosađane ne vide ni u Ligi konferencije. Baš kao ni Partizan, iako bi do plej-ofa, pa možda čak i tada bio povlašćen u žrebu.