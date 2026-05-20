Kolo pre kraja, sve je jasno u Superligi Srbije, makar što se tiče pozicija koje vode u Evropu.

Crvena zvezda će kao šampion države u kvalifikacije za Ligu šampiona, Vojvodina će kao vicešampion u kvalifikacije za Ligu Evrope, dok će Partizan i Železničar u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Zvezda će startovati iz drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i moraće da preskoči tri prepreke do glavnog žreba (sve vreme povlašćena). Prolaz prve runde joj garantuje bar učešće u Ligi konferencije, dok prolazak druge runde obezbeđuje učešće u Ligi Evrope. Pobede u sve tri runde znače Ligu šampiona.

Vojvodina kreće od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i na teren će već početkom jula (sve vreme u žrebu nepovlašćena). Ako prođe prvu rundu, a ispadne u drugoj uključuje se u treću rundu Lige konferencije. Najbolje bi bilo da „stara dama“ dogura bar do plej-ofa za Ligu Evrope, a to su tri preskočene runde, onda bi imala siguran plasman u glavni žreb Lige konferencije. Ako stane na prvom koraku, onda se seli u drugu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Partizan i Železničar igraju od drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. S tim da će Partizan zbog i dalje dobrog UEFA koeficijenta biti povlašćen, a "dizelka“ neće. Za ova dva srpska kluba „stepenica“ nema, da bi igrali glavni žreb Lige konferencija moraju da preskoče tri prepreke. Ako na jednoj budu eliminisani, tu je kraj evropskog sna.

"Football Meets Data“, jedan od najpouzdanijih fudbalskih statističkih sajtova, prognozirao je ko bi mogao da se nađe u glavnom žrebu tri evropska takmičenja. Od srpskih klubova vide samo Crvenu zvezdu i to u četvrtom šeširu Lige šampiona.

Kada je reč o Vojvodini, Novosađane ne vide ni u Ligi konferencije. Baš kao ni Partizan, iako bi do plej-ofa, pa možda čak i tada bio povlašćen u žrebu.