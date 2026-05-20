Ljubav i sudbina često se opisuje kao „ljubav od Boga data“, a sudbinski i blagosloven susret dve duše dogodio se između Italijanke Mari di Dio i Juventusa.

Crno-belima baš i ne cvetaju ruže, ali to ne menja njen stav i posvećenost. Ali, „kvaka“ je u sledećem podatku. Svi znaju da je Juventus iz Torina, a njegovi najveći neprijatelji Inter i Milan dolaze baš iz Lombardije gde je Mari rođena. Na svet je došla u varošici Galarate pored Varezea, nedaleko od Milana!

To je baš redak slučaj na Apeninima, ali događa se. Možda je bog, koga ima u prezimenu, kanalisao njenu navijačku sudbinu.

Inače, ona je bloger, TV lice, direktor kastinga za modu i film, a za sebe kaže da je MISS DIDI JUVE! Tako se zove i njen YT kanal na kome se bavi aktuelnostima i transferima vezanim za najtrofejniji italijanski klub.

Još nigde nije spomenula našeg Vlahovića koga je „dama“ kaznila, ali redovno se slika u dresovima i to objavljuje na Instagramu (45 hiljada pratilaca), a poručila je:

- Obećana ljubav, još od detinjstva!

Ili:

- Zauvek, NAPRED JUVENTUS!

Uz zaključak:

- Do kraja nije samo moto, to je naša priča. Hvala vam, ponosni smo na vas.

Često od vernih patilaca traži artefakte iz istorije omiljenog kluba ili savet gde bi mogla da ih pronađe.