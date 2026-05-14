Vanda Nara snima film „Da li želiš da budeš moj sin?“, i to sama. Sama na emotivnom planu, jer partner nije želeo da je prati u Urugvaj, pa je - dobio pedalu.

Istini za volju, argentinski mediji kao razlog „samoće“ najveće zavodnice u svetu fudbala - s Maksijem Lopezom ima tri sina, pa prešla na njegovog saigrača Maura Ikardija i rodila mu dve ćerke - navode i greh biznismena Martina Migelesa, koji je optužen da je umešan u aferu na deviznom tržištu.

- Kad je počela da se zabavlja s Migelesom, nije znala ništa o njegovom poslovnom životu, a onda su informacije počele da izlaze na videlo. Vanda me je zamolila da to proverim jer nikad ne bi bila s muškarcem koji ima takve probleme. Ima tu i drugi faktor, Martin je ljubomoran - izjavila je advokatica Ana Rozenfeld o kraju romanse 39-godišnje poslovne žene iz Buenos Ajresa.

Prsata Argentinka, koja je umela da šokira 17,4 miliona pratilaca na Instagramu, i dalje je u susednoj državi, a tamo je navodno već upecala novog dečka, 10 godina mlađeg glumca Agustina Bernaskonija.

- Naša devojka već ima dečka. On je u šou-biznisu, nije sportski novinar. Vanda spava s Agustinom Bernaskonijem otkako je u Urugvaju - otkrila je rijaliti novinarka Janina Latore u emisiji, i dodala:

- To je razlog njene svađe s Migelesom. Izgleda da u filmu ima mnogo scena se*sa.

Glumac iz Kordobe je uzbrzo reagovao objavom na mreži Iks:

„To je laž! U Urugvaju snimamo film i nema ništa više od toga.“

Za to vreme, Vandin bivši klijent (bila mu menadžerka) i suprug Mauro Ikardi i četvrtu sezonu u Galatasaraju je krunisao titulom prvaka Turske. Društvo tokom proslave na terenu „Rams parka“ u Istanbulu pravila mu je, dabome, devojka Čina Suarez.