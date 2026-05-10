Kažu da Kejti Peri danas nije slavna kao iz vremena „Tinejdžerskog sna“ - album iz 2010. s pet pesama na prvom mestu top lista - ali FIFA nije marila za zle jezike, već je, naprotiv, pop ikonu angažovala za Mundijal 2026.

Kako se Svetsko prvenstvo, za koje je himnu spremila vrcava Kolumbijka, održava u tri zemlje, Đani Infantino i saradnici su odlučili da budu i tri ceremonije svečanog otvaranja. U SAD, 12. juna na stadionu „Sofi“ u Inglvudu (okrug Los Anđelesa), nastupiće 41-godišnja pevačica iz Santa Barbare. Takoreći, u komšiluku.

Nastup na sportskom događaju nije stran za Kejti Peri, još 2015. je pevala na poluvremenu Superboula i taj nastup je imao 118,5 miliona gledalaca širom Sjedinjenih Država. Sama utakmica je u proseku privukla 114,4 miliona ljudi ispred TV ekrana. Takođe, pre dve godine je bila gost uoči finala kriket šampionata Australije u Melburnu.

Uz američku superzvezdu, koja ima 196 miliona pratilaca na Instagarmu, pred meč SAD - Paragvaj nastupiće i reperke Fjučer, Lisa i Tajla, pevačica Anita, reper Rema i di-džej Sandžoj.

Na stadionu „Asteka“ u Meksiko sitiju, gde će domaćin i Južna Afrika 11. juna odigrati prvi meč na Mundijalu, nastupiće Tajla, Alehandro Fernandez, Deni Oušen, Lila Dauns, Belinda, Džej Balvin i grupe Los Anđeles Azules i Manja.

Pred utakmicu Kanada - Bosna i Hercegovina, na stadionu BMO Fild u Torontu, pevaće kanadske zvezde Alanis Moriset, Majkl Buble, Alesija Kara, Džesi Rejez, Nora Fatehi i drugi.