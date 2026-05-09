Šakira Izabel Mebarak Ripol, nadaleko poznatija samo kao Šakira, biće učesnik još jednog Svetskog prvenstva u fudbalu. Četvrtog!

Pop ikona, dakle, ima više učešća na SP nego što u karijeri imaju brojni asovi poput, recimo, Roberta Levandovskog (dva), Artura Vidala (dva), Zlatana Ibrahimovića (dva), Karima Benzeme (jedan)... Zapravo, u poslednjih 20 godina je bila na više Mundijala nego Italija!

Kolumbijska, a svetska, muzička superzvezda je na svom Iks nalogu podelila deo spota za himnu Svetskog prvenstva „Dai, Dai“, koja bi mogla da se prevede kao „Idemo“. Video je snimila na kultnom stadionu „Marakana“ u Rio de Žaneiru. Plesala je u žutoj majici i plavom šorcu, bojama Brazila.

Fudbalski fanovi su, naravno, reagovali oduševljeno.

„Kraljica se vratila da spasi Svetsko prvenstvo“, „Kad čujete Šakiru, znajte da će Mundijal biti veliki događaj“, „Obožavam ovo“, nizali su se komentari na objavu 49-godišnje pop ikone.

Šakira je, podsećamo, otpevala i čuveni hit „Vaka Vaka“, zvaničnu melodiju Mundijala 2010. u Južnoj Africi, a uz to je pevala na zatvaranju SP 2006. u Nemačkoj i 2014. u Brazilu. Kompletna verzija „Dai Dai“ izlazi 14. maja, pa ko voli - nek uživa...

Mundijal 2026. počinje 11. juna utakmicom jednog od domaćina šampionata Meksika i Južne Afrike na stadionu „Asteka“, poznatom i po čuvenju da su na njemu titulu prvaka sveta osvojila dvojica najvećih svih vremena - Pele 1970. i Maradona 1986.

Uporedo stiže vest da je bivši španski fudbaler Đerard Pike, s kojim je Šakira 12 godina bila u vezi (ne u braku) i imaju sinove Milana i Sašu, kažnjen je dvomesečnom zabranom obavljanja funkcija i suspenzijom na šest utakmica zbog incidenta sa sudijama posle poraza Andore od Albasetea u Segundi, kluba čiji je vlasnik.