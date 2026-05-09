Marko Janković, reprezentativac Crne Gore i bivši član Partizana, kažnjen je sa osam utakmica suspenzije zbog incidenta na utakmici polufinala Kupa Azerbejdžana između njegovog Karabaga i Sabaha.

Ofanzivni vezni fudbaler je na pomenutom meču isključen zbog dva žuta kartona, a nije se libio da pokaže nezadovoljstvo odlukama arbitra, sa kojim je, prema navodima azerbejdžanskih medija, pokušao da se obračuna u tunelu posle utakmice.

Janković je navodno pokušao fizički da izvrši pritisak na arbitra i pretio mu, što je bio povod za rigoroznu kaznu.

Na sednici Disciplinske komisije crnogorski fudbaler kažnjen je sa čak osam utakmica suspenzije, dok će Karabag morati da plati preko 12.000 evra.