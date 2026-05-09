Košarkaši San Antonija pobedili su Minesotu rezultatom 115:108 u trećoj utakmici polufinala Zapadne konferencije. Sparsi su tako vratili brejk i vode sa 2:1 u seriji.

Apsolutni heroj bio je Viktor Vembanjama. Čudesni Francuz je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri pošto je postigao 39 poena, a uz to je imao 15 skokova i pet blokada.

Popularni Vembi je sredinom četvrte četvrtine zaradio petu ličnu grešku, pri rezultatu 99:98 za San Antonio, ali ga to nije obeshrabrilo. Odigrao je maestralno u završnici i u tom periodu ubacio čak 16 poena. Ključni trenutak dogodio se na tri minuta pre kraja, kada je na trojku Naza Rida odgovorio istom merom, čime su Sparsi stekli nedostižnu prednost i rešili pitanje pobednika.

Pored njega su se istakli Dieron Foks sa 17 poena i mladi Stefon Kasl, koji je uz 13 poena podelio čak 12 asistencija.

Kod Minesote jedini raspoložen Entoni Edvards sa 32 poena i 14 skokova.

Serija ostaje u Minesoti, gde će se u nedelju igrati četvrti meč, nakon čega se okršaj seli nazad u Teksas.