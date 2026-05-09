Košarkaši San Antonio Sparsa pobedili su Minesotu rezultatom 115:108 i tako poveli 2:1 u polufinalu Zapadne konferencije NBA lige.

Na ovom meču je viđena prava drama, ali ne samo zbog dešavanja na terenu, već i sukoba glavnog sudije Tonija Bradersa i trenera Minesote, Krisa Finča.

Ovako nešto se retko viđa u najjačoj ligi sveta, a sada je glavna tema u svetskim medijima. Sve se dogodilo u četvrtoj četvrtini, kada je iskusni arbitar Braders krenuo u direktan obračun sa Finčom. Situacija je bila toliko napeta da su ostale sudije i članovi stručnog štaba morali da zadržavaju Brazersa kako ne bi došlo do fizičkog kontakta.

Sukob sudije i trenera

Nakon utakmice je Finč objasnio svoju stranu priče, optuživši jednog od najpoznatijih NBA sudija za potpuno odsustvo profesionalizma.

- Tražio sam tajm-aut i rekao da želim svoje tri sekunde nazad. Jasno me je čuo. Pogledao je u mom pravcu i ignorisao me, nastavio je sa igrom i to nas je zamalo koštalo izgubljene lopte. Tada je "pukao". Kasnije, kada sam ga pitao odakle će se izvesti lopta, počeo je da urla na mene. To je potpuno neprofesionalno ponašanje - izjavio je Finč.

Sa druge strane, najbolji igrač Minesote Entoni Edvards je pokušao da smiri situaciju.

- To je takmičenje na najvišem nivou. Mi želimo pobedu, Finč želi pobedu. Toni Braders je Toni Braders. Svi ga volimo, tako da je ovde sve u redu - poručio je Edvards.

 