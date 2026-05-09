Košarkaši San Antonio Sparsa pobedili su Minesotu rezultatom 115:108 i tako poveli 2:1 u polufinalu Zapadne konferencije NBA lige.

Na ovom meču je viđena prava drama, ali ne samo zbog dešavanja na terenu, već i sukoba glavnog sudije Tonija Bradersa i trenera Minesote, Krisa Finča.

Ovako nešto se retko viđa u najjačoj ligi sveta, a sada je glavna tema u svetskim medijima. Sve se dogodilo u četvrtoj četvrtini, kada je iskusni arbitar Braders krenuo u direktan obračun sa Finčom. Situacija je bila toliko napeta da su ostale sudije i članovi stručnog štaba morali da zadržavaju Brazersa kako ne bi došlo do fizičkog kontakta.

Nakon utakmice je Finč objasnio svoju stranu priče, optuživši jednog od najpoznatijih NBA sudija za potpuno odsustvo profesionalizma.

- Tražio sam tajm-aut i rekao da želim svoje tri sekunde nazad. Jasno me je čuo. Pogledao je u mom pravcu i ignorisao me, nastavio je sa igrom i to nas je zamalo koštalo izgubljene lopte. Tada je "pukao". Kasnije, kada sam ga pitao odakle će se izvesti lopta, počeo je da urla na mene. To je potpuno neprofesionalno ponašanje - izjavio je Finč.

Sa druge strane, najbolji igrač Minesote Entoni Edvards je pokušao da smiri situaciju.

- To je takmičenje na najvišem nivou. Mi želimo pobedu, Finč želi pobedu. Toni Braders je Toni Braders. Svi ga volimo, tako da je ovde sve u redu - poručio je Edvards.