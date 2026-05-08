Denver je odigrao užasnu sezonu, Boston je odigrao užasnu sezonu. Niko nije očekivao da će biti ispadanja na startu plej-ofa. Sada je došlo vreme da se nešto menja. U priči je Džejlen Braun.

Glavni igrač Bostona ove sezone pre povratka Tejtuma bio je Džejlen Braun. Braunu je ova sezona bila najbolja u karijeri. Prosečno je beležio nešto manje od 29 poena po utakmici, uz sedam skokova i pet asistencija, a pored toga izabran je da nastupa Ol-star utakmici i potencijalno će se naći u najboljoj petorci NBA lige.

Nakon eliminacije Seltiksa od strane Filadelfije, pojavile su se spekulacije da je Braun nezadovoljan sa rukovodstvom franžize i da će potencijalno ovog leta promeniti sredinu.

- Bio bi sjajan spoj sa Nikola Jokićem i uneo bi toj ekipi malo više vatre, što joj je potrebno. Boston Seltiksi bi zauzvrat dobili Džamala Mareja, a on bi tamo mogao dobro da se uklopi, više kao klasičan plejmejker - rekao je izvor blizak Nagetsima koji je želeo da ostane neimenovan.

Mogu li Denver Nagetsi da se dogovore sa Boston Seltiksima oko potencijalnog trejda za Džejlena Brauna, u koji bi sigurno morao biti uključen Džamal Marej.

Potpuno je jasno da će Denver ovog leta menjati tim i da samo Nikola Jokić nije ugrožen i da jedini nij na trejd-bloku.