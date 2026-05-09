Denver Nagetsi i Nikola Jokić iza sebe imaju razočaravajuću sezonu. Tim iz Kolorada je poražen na startu plej-ofa od Minesote sa 4:2 i tako završio takmičarsku godinu mnogo ranije nego što se očekivalo.

Uprkos rezultatskom krahu, Denver neće menjati trenera.

Vlasnik franšize Džoš Krenke je javno podržao Dejvida Adelmana i poručio da klub planira nastavak saradnje sa trenerom koji je ekipu vodio kroz završnicu sezone.

- Imam vere u Dejvida Adelmana. Mislim da je uradio dobar posao ove sezone ali je i prošao kroz neke teške momente - rekao je Krenke.

Adelman je preuzeo Denver u aprilu prošle godine, kada je nasledio Majka Melouna.

Preuzeo je odgovornost tokom turbulentnog perioda u sezoni, a Denver je uprkos problemima obezbedio plej-of. Ipak, odmah na startu istog je usledila eliminacija. To je otvorilo brojna pitanja, pa čak i Adelmanov status, ali je jasno da do promena na mestu trenera neće doći.

To se ne može reći za igrački kadar. Jasno je da je Jokić nedodirljiv, ali će Nagetsi morati da mu dovedu adekvatna pojačanja ukoliko žele ponovo da budu konkurentni za šampionski prsten.