Za Denver i Nikolu Jokića je završena sezona u NBA ligi posle eliminacije iz plej-ofa. Srpski centar i njegovi saigrači su na odmoru.

Ali, uprkos porazu na košarkaškom terenu, Jokić je iskoristio priliku da dođe u Sombor na čuveni hipodrom i da uživa u konjskim trkama koje su njegova velika pasija.

A tu je ponovo imao priliku da gleda pobedu konja "Breakpoint Pellini" iz štale "Drim kečer". Velike zasluge idu i Vladimiru Pribiću, koji je vozač, a ujedno i trener Jokićevih konja.

Konkretno, konj koji je pobedio ima tri godine. Distanca trke je 1700 metara, naziv trke je Termovod, a vreme pobednika je 1:17,1 prosečno po kilometru.

Džoker je tako podigao još jedan pehar na hipodromskim trkama i dodao ga u svoju bogatu vitrinu.