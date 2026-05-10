Šampion Srbije ima za cilj da se vrati u Ligu šampiona, pa stoga želi dodatno da ojača igrački kadar.

Kako prenose mađarski mediji, na listi želja crveno-belih se nalazi Muhamed Abu Fani. Reč je o izraelskom vezisti koji nastupa za Ferencvaroš i na "Marakani" je označen kao jedna od glavnih meta za letnji prelazni rok.

Rođen je 1998. godine, karijeru je počeo u Makabi Haifi, a već tri sezone nosi dres mađarskog šampiona. Ove sezone je na 17 utakmica postigao dva gola, uz šest asistencija i profilisao se kao jedan od važnijih igrača Ferencvaroša. U redove ovog kluba je stigao 2023. godine za milion i po evra.

Zvezda je letos eliminisana od Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona i sada želi to da ispravi. Crveno-beli su već krenuli u potragu za pojačanjima koja bi mogla da donesu iskustvo i stabilnost u borbi za plasman u elitno evropsko takmičenje.

Ferencvaroš je trenutno drugi na tabeli prvenstva Mađarske, sa bodom manje u odnosu na prvoplasirani Đer, a odluka o šampionu će pasti naredne subote.