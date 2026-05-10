Američki košarkaš Džimi Klark produžio je ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva na još tri godine, saopštio je danas izraelski klub.



Klark (25) je od prošle godine član Makabija, a ove sezone u Evroligi je prosečno beležio 9,5 poena, 4,3 asistencije i 1,8 skokova.



-Zahvalan sam vlasnicima, upravi, trenerima i celom osoblju što su verovali u mene od prvog dana kada sam stigao u Makabi. Ova sezona mi je pomogla da rastem kao igrač i kao osoba. Uzbuđen sam i želim da nastavim da napredujem u naredne tri godine - rekao je Klark.



Makabi je sezonu u Evroligi završio na 12. mestu na tabeli sa 18 pobeda i 20 poraza.