Košarkaš Valensije Žan Montero najkorisniji je igrač (MVP) četvrtih utakmica plej-ofa Evrolige, saopšteno je iz takmičenja.



Montero (22) je u pobedi Valensije nad Panatinaikosom u Atini (89:86) ostvario indeks korisnosti 45, što je najbolji učinak ikad u plej-of utakmici Evrolige.





Montero je postigao 29 poena (5/6 dvojke, 4/6 trojke) i imao po sedam skokova i asistencija, kao i tri ukradene lopte, a nad njim je napravljeno čak osam faulova.



Valensija i Panatinaikos će u sredu u Valensiji igrati peti, odlučujući meč serije, koja će dati poslednjeg učesnika Fajnal fora u Atini.



Pobednik te serije će u polufinalu Fajnal-fora igrati protiv Reala, drugi polufinalni par čine Olimpijakos i Fenerbahče.